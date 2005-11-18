Палкин: Расширением УПЛ до 16 команд мы уничтожим и Премьер-лигу и Первую лигу

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал возможность расширения УПЛ до 16 команд.

"Главный вопрос в том, что должны быть определенные критерии, почему мы должны расширять лигу до 16-ти команд. Критерии – очень простые: это спортивный результат, инфраструктура, доходность, мнение бродкастера по поводу этой ситуации.

Гримм против 16 клубов в УПЛ

Просто так расширять лигу, основываясь на письме Арсенала-Киев, который хочет, чтобы снова стало 16 клубов – это просто непрофессиональный подход. К этому нужно подходить очень серьезно. Премьер-лига должна нести ответственность за эти решения, потому что она руководит Высшей лигой. То, что будет дальше – это ее полная ответственность, поэтому она должна быть инициатором любых решений, которые принимаются.

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На мой вопрос к Арсеналу-Киев, кто был инициатором письма в Премьер-лигу, мне ответили, что Грозный попросил это сделать. Это серьезный вопрос. Если вы чувствуете, что мы готовы к переходу к 16-ти командам, то покажите критерии, почему мы должны пойти на этот шаг. Со стороны это выглядит, как будто это политическая игра. Кому-то кто-то что-то обещал, поэтому все бросились это выполнять.

Еще раз повторюсь, к этому процессу нужно подойти очень серьезно, потому что мы этим решением сегодня уничтожим и Высшую лигу, и Первую лигу. Мы просто размоем эти понятия – с нас будет смеяться вся Европа", – цитирует Палкина сайт телеканалов "Футбол 1/2".