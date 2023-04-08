"Вы получаете настоящий бриллиант, но вы должны быть очень терпеливыми с ним. Дайте этому парню немного времени, и он покажет футбол, который принесет успех вашему клубу.

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Я знаю на 100%, что в будущем он будет причастен ко многим трофеям Челси. Потому что это очень уникальный игрок с невероятными техническими характеристиками", – цитирует Палкина The Sun.

Напомним, Мудрик обошелся Челси в 100 млн евро, однако пока никак не может выстрелить в лондонской команде – в 8 поединках он отметился лишь 1 ассистом. Уже сегодня, 8 апреля, украинец сможет улучшить свою статистику в матче 30-го тура АПЛ против Вулверхэмптона.

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