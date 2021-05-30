"У Малышева и Пятова заканчиваются контракты, у Дентиньо – еще нет. Его соглашение с клубом действует до конца года.

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Думаю, по Дентиньо будем принимать решение в ближайшее время. Посмотрим", – сказал Палкин в интервью Shakhtar TV.

Напомним, контракт 32-летнего бразильца с Шахтером заканчивается 31 декабря 2021 года. В сезоне 2020/21 он провел в футболке "горняков" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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