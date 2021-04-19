Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин пока не спешит делать заявления относительно будущего Луиша Каштру в клубе.

"Можно ли уже говорить о будущем Каштру? Матч против Динамо был последним? Нет, решение еще не принято.

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Есть ли шансы, что он останется? Шансы всегда есть", – неоднозначно оценил будущее Каштру в клубе Сергей Палкин в эфире программы Великий Футбол.

Заметим, португальский специалист возглавил Шахтер летом 2019-го. Среди крупнейших достижений Луиша стоит вспомнить победу в Суперкубке Украины, чемпионство УПЛ и полуфинал Лиги Европы. Все это было в сезоне 2019/20.

В текущей кампании "горняки" практически потеряли шансы на чемпионство после поражения от Динамо (0:1) в 22-м туре. Сейчас отставание от киевлян составляет 10 зачетных баллов.

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