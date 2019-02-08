Палкин признался, что Соломон был в шаге от перехода в Манчестер Сити

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, при каких обстоятельствах клуб подписал израильского футболиста Манора Соломона.

"Манор фактически подписал контракт с Манчестер Сити. Личный контракт был готов, но не удалось договориться с клубом, поэтому "горожане" отложили эти переговоры.

Шахтер завершил зимние сборы нулевой ничьей – репетиции к Айнтрахту не получилось, а без Тайсона атака "горняков" слабая

Мы пытались выходить на футболиста еще год назад, но там была реальная проблема с армией, Соломон еще не служил. Мы подождали год-полтора и вернулись к переговорному процессу.

Что касается финансов, то разногласий не было, мы договорились быстро. Главный вопрос был с армией. Мы получили уверенность, что проблем не возникнет. Манор уже получил отсрочку на год. По словам агента, через 2-3 месяца он вообще должен освободиться от армии.

Фонсека: Бондарь остается в первой команде, Соломон адаптировался к игре Шахтера

На сборах Соломон порадовал нас своей игрой и самоотдачей. Мы уверены, что он усилит нас уже сегодня. Марлос и другие опытные футболисты хорошего мнения о нем. Посмотрите, как он играет между линиями и взаимодействует с партнерами – кажется, что он здесь уже давно", – сказал Палкин в эфире телеканала "Футбол 1".