"Твит Шахтера о поддержке Динамо оказался удачлив для киевлян? По большому счету, он оказался удачлив не только для Динамо, но и для нас. Потому что хочу заметить, если взять топ-5 чемпионатов и Украину – мы единственные, кто сохранили два клуба в ЛЕ.

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала – суперпара уровня ЛЧ и испытания для Динамо и Шахтера

Для Украины это очень большое достижение. Нам нужно бороться за коэффициенты, результат. Если наш твит принес такой позитив и Динамо, и Шахтеру, думаю, перед следующими матчами нужно делать то же самое", – сказал Палкин в программе Денисов Time.

Напомним, оба украинских гранда пробились в 1/8 финала Лиги Европы, где Шахтер встретится с Ромой, а динамовцы будут противостоять Вильярреалу.

"Український Гріліш" та один з найкращих ударів Східної Європи – іспанські ЗМІ вважають Динамо легким жеребом в ЛЄ