Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился эмоциями от победы "горняков" над Ренном в Лиге Европы.

"С невероятной победой вас над Ренном и выходом в следующий раунд Лиги Европы УЕФА!

Йовичевич – о выходе Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы: "Это не демагогия, не пустые слова, что мы играем за Украину"

Это победа для всей Украины, для каждого, кто верит в нашу великую победу в борьбе за независимость! Слава Украине!" – написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, что Шахтер уступил Ренну в дополнительное время (1:2), но победил в серии пенальти. Главным героем стал Анатолий Трубин, который отразил три пенальти в послематчевой серии.

Шахтер в серии пенальти одолел Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – автогол спас "горняков", Трубин стал героем