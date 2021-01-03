"Для нас самое главное – европейские турниры и чемпионат Украины. Если взять прошлый сезон, то Каштру выиграл чемпионат с громадным отрывом от второго места, дошел до полуфинала ЛЕ. Потом случилась пандемия, все перевернулось... Конечно, это влияет на команду, на клуб, на УПЛ и весь мир.

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Мы понимаем все эти причины. При этом у нас групповой этап ЛЧ, группа смерти, он выходит из этой группы, оставляя Интер на 4-й позиции. На секундочку, это команда, которая стоит 630 млн евро, чей тренер один из лучших в мире. Это дорогого стоит.

Этот год Каштру провел очень достойно, солидно. Ему можно поставить пятерку по 5-балльной шкале", – сказал Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.

Заметим, "горняки" ушли на зимнюю паузу в Премьер-лиге вторыми, отставая от Динамо на один пункт. В 1/16 ЛЕ Шахтер будет противостоять Маккаби Тель-Авив.

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