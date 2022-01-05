Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби неоднократно откровенно говорил, что команде необходимо усиление. Сергей Палкин заверил, что работа в этом направлении ведется.

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"Сейчас находимся в переговорах по приобретению новых футболистов. Но трансферное окно еще даже не открыто, поэтому позже будет больше информации. Рассматриваем и европейские чемпионаты тоже", – сказал Палкин в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, на зимний перерыв Шахтер ушел, находясь на первом месте в турнирной таблице УПЛ. В Лиге чемпионов команда Роберто Де Дзерби стала последней в своем квартете и осталась без еврокубковой весны.

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