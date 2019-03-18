Палкин: По Тайсону, Исмаили и Марлосу были предложения от серьезных европейских клубов

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в эфире программы "Профутбол" рассказал о трансферной политике клуба.

"Тайсон и Марлос не молодеют, нужно думать о будущем, как и 10 лет назад мы делали акцент на молодежь, ее воспитание, так и сегодня. Мы идем в том же русле, концепции, философии, которая была и раньше.

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Сегодня позиция клуба – Исмаили, Марлос и Тайсон не продаются. У нас были предложения по всем трем исполнителям. Но сегодня мы на рынке распространили такую ​​концепцию, что не продаем, потому что они нужны нашей команде.

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Если бы мы хотели это сделать, уверяю, эту троицу можно было бы давным-давно продать. Были предложения из Испании, Италии. Это серьезные клубы. Мы отказали, потому что они нам нужны", – сказал Палкин.