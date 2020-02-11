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Палкин: Пятов на данный момент является капитаном Шахтера

15:40 95 Читати українською
Палкин: Пятов на данный момент является капитаном Шахтера
Сергей Палкин / ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин первым из лагеря "горняков" прокомментировал информацию о смене капитана в команде.

"На данный момент капитаном Шахтера является Андрей Пятов. А дальше будет видно", – цитирует Палкина сайт телеканалов Футбол.

Палкин ответил на посты Тайсона в соцсетях – руководитель Шахтера назвал условие, при котором клуб отпустит бразильца

Напомним, после ухода из Шахтера Дарио Срны капитаном команды стал Тайсон. Но в товарищеских матчах на нынешних зимних тренировочных сборах капитанская повязка была у Андрея Пятова. Что касается Тайсона, то бразилец в течение нескольких последних месяцев неоднократно намекал на свое желание покинуть Шахтер.

К слову, в декабре 2019 года Тарас Степаненко раскритиковал Тайсона за умышленное получение желтой карточки и пропуск важного матча. Бразилец не замедлил с ответом, посоветовав обратить внимание на собственные ошибки.

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Шахтер Шахтер Сергей Палкин Андрей Пятов Андрей Пятов Тайсон Тайсон
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