"Если мы хотим демонстрировать хороший футбол в Лиге чемпионов, естественно, должны выигрывать и проходить таких соперников. Можем постоянно думать, кто лучше и кто хуже, но вопрос в том, что мы должны быть уверены в своих силах и показать тот футбол, ради которого все сегодня работаем, с учетом нового тренерского штаба и футболистов, которые пришли к нам.

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У Генка есть несколько топовых футболистов, команда достаточно серьезная, недооценивать ее нельзя. При этом мы должны демонстрировать свой футбол, хорошую игру и проходить дальше. Общались ли с Де Дзерби отношению к сопернику? Квалификация Лиги чемпионов – это достаточно серьезное событие. Поделились мыслями, и они совпадают. Если мы хотим заявить о себе в Лиге чемпионов, то должны играть на максимуме, при этом уважать соперника и понимать, что легких и проходных матчей не будет.

Должны попасть в групповой этап Лиги чемпионов – это главная задача. Все концентрируются именно в этом направлении. Далее будет видно, ведь все зависит и от соперников, и от ситуации. А сегодня только такая задача", – поделился Палкин в комментарии официальному сайту Шахтера.

К слову, первый поединок против Генка состоится 3 августа, а ответный матч запланирован на 10 августа.

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