Палкин озвучил главную цель Шахтера на 2022 год
Генеральный директор дончан Сергей Палкин имеет амбициозные планы на этот год.
"Главная цель на 2022-й – серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. Конечно, выиграть чемпионат Украины, это даже не обсуждается", – коротко резюмировал Палкин в интервью пресс-службе клуба.
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В этом сезоне "горняки" уже распрощались с еврокубками, заняв четвертое место в группе самого престижного европейского турнира с Реалом, Интером и Шерифом.
В украинской Премьер-лиге дела лучше: команда Роберто Де Дзерби опережает Динамо на два зачетных балла на вершине турнирной таблицы.
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