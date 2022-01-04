Генеральный директор дончан Сергей Палкин имеет амбициозные планы на этот год.

"Главная цель на 2022-й – серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. Конечно, выиграть чемпионат Украины, это даже не обсуждается", – коротко резюмировал Палкин в интервью пресс-службе клуба .

"Нет денег": Палкин нашел причину еврокубкового провала Украины

В этом сезоне "горняки" уже распрощались с еврокубками, заняв четвертое место в группе самого престижного европейского турнира с Реалом, Интером и Шерифом.

В украинской Премьер-лиге дела лучше: команда Роберто Де Дзерби опережает Динамо на два зачетных балла на вершине турнирной таблицы.