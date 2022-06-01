"Что мы знаем сегодня? Мы играем на групповом этапе ЛЧ. Он начинается в сентябре. К нему нужно подготовиться. Нужно начинать через полтора-два месяца. Это то, что сегодня ясно и ясно.

Срна готов возглавить Шахтер при одном условии

Сюда накладываются вопросы чемпионата, тренерского штаба, футболистов и т.д. Над этим нужно работать. Когда будут ответы на вопрос о чемпионате и многом другом, тогда и будем подстраиваться под эту ситуацию. Кто будет тренером Шахтера: Де Дзерби, Срна или кто-нибудь другой? Этот вопрос открыт", – поделился Палкин в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, соглашение Роберто Де Дзерби рассчитано еще на год, однако итальянский специалист может покинуть клуб из-за войны в Украине. На должность главного тренера уже претендует легенда Шахтера Дарио Срна.

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