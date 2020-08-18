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Палкин озвучил цели Шахтера после разгромного поражения от Интера

16:01 - Читати українською
Палкин озвучил цели Шахтера после разгромного поражения от Интера
Интер – Шахтер – 5:0 / ФК Шахтер

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин подвел итоги евросезона для донецкой команды.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"К сожалению, вчера мы закончили выступление в Лиге Европы. Несмотря на неприятное поражение, я хочу поблагодарить главного тренера Луиша Каштру, его тренерский штаб и всех игроков за этот сезон. Была проделана отличная работа.

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В третий раз в своей истории мы вышли в полуфинал еврокубков. Считаю, что в наших непростых условиях – это большое достижение. Удачное выступление позволило набрать нам дополнительные очки в клубный рейтинг Украины – это также большой плюс этой еврокубковой кампании.

В индивидуальном рейтинге лучших клубов Европы Шахтер поднялся на 12 строчку – это лучший результат за все годы наших выступлений. Кроме того, в большинстве матчей нам удавалось демонстрировать яркий, атакующий, зрелищный футбол, который, уверен, нравится болельщикам.

Важно отметить, что у нас много молодых игроков, которые получили неоценимый опыт выступлений на самом высоком уровне и которые станут костяком нашей команды в будущем. Впереди новый сезон, много работы и я с громадным оптимизмом смотрю в будущее. Наши цели неизменны: побеждать в каждом матче, сохраняя верность нашему атакующему стилю", – написал Палкин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в матче 1/2 финала Лиги Европы "оранжево-черные" с разгромным счетом уступили вице-чемпиону Италии (0:5) и не смогли пробиться в финал турнира.

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Теги
Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Интер Интер Лига Европы Сергей Палкин Луиш Луиш Каштру
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