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Палкин остроумно прокомментировал интерес Ромы к игрокам Шахтера

15:33 142 Читати українською
Палкин остроумно прокомментировал интерес Ромы к игрокам Шахтера
Сергей Палкин / фото: Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что Рома не обращалась к донецкому клубу по трансферам его игроков.

"Если взять все фамилии, которые появлялись в СМИ относительно Ромы, то они, по моему мнению, хотели купить всю команду. Имен очень много, но никакой конкретики и официальных предложений нет", – сказал Палкин в эфире программы Великий футбол.

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К слову, недавно наставник Ромы Паулу Фонсека в эфире ТК Футбол высоко оценил умения игроков Шахтера и признался, что хотел бы нескольких игроков из донецкой команды видеть в составе "волков".

Напомним, Паулу Фонсека с 2016 по 2019 год возглавлял донецкий Шахтер. Прошлым летом португальский специалист стал главным тренером Ромы. В последнее время в итальянской прессе часто появляется информация об интересе "волков" в Маркосу Антонио, Тете, Виктору Коваленко и Михаилу Мудрику.

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Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера Рома Рома Сергей Палкин
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