toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Палкин опроверг, что отговаривал Спиридона от перехода в Динамо

15:15 - Читати українською
Палкин опроверг, что отговаривал Спиридона от перехода в Динамо
Сергей Палкин / Фото ФК Шахтер

Спортивный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал слухи о своем разговоре с экс-тренером "горняков" Александром Спиридоном.

"Звонил ли я Спиридону, чтобы предостеречь его от перехода в Динамо? Нет, это не правда. Я никогда не говорил на эту тему со Спиридоном.

Шахтер убедил Спиридона отказаться от перехода в Динамо, – СМИ

Куда и с кем идти – это его личное дело. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба", – заявил Палкин в эфире ТК Футбол.

В СМИ появилась информация, что руководство Шахтера убеждало Александра Спиридона не вступать в тренерский штаб Мирчи Луческу в Динамо. Напомним, оба специалиста вместе работали во главе "горняков".

"Театр и шок": Луческу (не) покидает Динамо, 3-й "большой измене" быть – румынские СМИ зря отправили в отставку

blog_ava
Луческу неоднозначно ответил на слухи об отставке из Динамо
00:06
19791
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Шахтер Шахтер Сергей Палкин Александр Александр Спиридон,
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
39
мин
Черноморец
19:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук