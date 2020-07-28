Палкин опроверг, что отговаривал Спиридона от перехода в Динамо

"Звонил ли я Спиридону, чтобы предостеречь его от перехода в Динамо? Нет, это не правда. Я никогда не говорил на эту тему со Спиридоном.

Шахтер убедил Спиридона отказаться от перехода в Динамо, – СМИ

Куда и с кем идти – это его личное дело. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба", – заявил Палкин в эфире ТК Футбол.

В СМИ появилась информация, что руководство Шахтера убеждало Александра Спиридона не вступать в тренерский штаб Мирчи Луческу в Динамо. Напомним, оба специалиста вместе работали во главе "горняков".

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