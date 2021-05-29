Донецький клуб, який взимку закрив клубний магазин у Харкові, готується до масштабного повернення у столиці.

"Наступного сезону ми відкриємо клубний магазин у Києві, де дуже велика увага буде приділена новому технічному спонсору Шахтаря – Puma. По суті 70-80 відсотків уваги буде зосереджено саме на них.

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Сподіваюсь, це буде цікавий магазин з цікавим дизайном, думаю, його відвідування уболівальниками стане для них сюрпризом.

Ми плануємо відкрити його на НСК Олімпійський. Коли? Якщо все буде в порядку, то ще цього року відкриємо магазин", – сказав Палкін в інтерв'ю Shakhtar TV.

Нагадаємо, "гірники" у ці дні святкують 85-річчя клубу, тож приготували багато несподіванок для уболівальників.

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