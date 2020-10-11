"В прошлом сезоне Шахтер снова доказал, что является лидером украинского футбола. Уже в четвертый раз подряд и в 13-й раз в истории команда выиграла золотые медали чемпионата. В философии нашего клуба заложены цели создавать тренды, развивая футбольную культуру в стране. И нам удается делать это год за годом благодаря системному подходу, правильно выбранной стратегии, планированию и слаженной работе во всех направлениях.

Ахметов оценил сезон 2019/20 в исполнении Шахтера – президент "горняков" отдельно выделил Каштру и Срну

Шахтер стал чемпионом Украины с рекордным отрывом от второго места. Уже с первых туров своей победной серией команда показала, что готова добиться максимального результата. Вместе с тем состав недавно пополнился новыми футболистами, которые уже в этом сезоне вместе с более опытными игроками делали большой вклад в победы.

Наши амбиции – это развитие молодых футболистов, воспитанников Академии. Некоторые из них уже выступают в первой команде, а младшие выпускники до остановки сезона лидировали в чемпионатах Украины U-21 и U-19 ", – рассказал Палкин в отчете, который опубликовал официальный сайт Шахтера.

У Месси нет мотивации разрывать Динамо – реакция на жеребьевку ЛЧ, приезд грандов и возвращение Реброва в Киев