"Ребята очень хорошо сыграли – и Марлон, и Траоре, и Педриньо. Траоре забил важный для себя гол в первом официальном матче. Одно дело, когда забиваешь в товарищеском, а в официальном – это очень важно. Педриньо провел отличную игру, стадион даже в какой-то момент аплодировал ему.

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Марлон тоже был на высоте – все наши атакующие действия начинались с него. Сразу видно его главную роль в команде, зачем он нам был нужен. Вообще, вся команда в первые 80 минут сыграла отлично. Поздравляю команду и тренеров с первой официальной победой! Надеюсь, так будет и дальше", – поделился Палкин в интервью Shakhtar News.

Напомним, Шахтер стартовал победой над Ингульцом (2:1), а один из голов "горняков" забил Лассина Траоре.

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