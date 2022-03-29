"Я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА сделать шаг вперед и отменить или приостановить членство России в своих организациях. В 70-х годах ЮАР была исключена из ФИФА за политику апартеида, а Россию надо исключить за политику геноцида украинцев и кровавую войну, которую они развили на нашей Родине.

"Это очень и очень важно": Палкин подчеркнул значение поддержки со стороны европейских чемпионатов

Спорт всегда использовался россиянами как пропаганда своей идеологии. Если эта идеология сегодня чревата мирным сосуществованием, Россию нужно полностью изолировать, пока она не изменит свою политику уничтожения всего живого. Клубу и всем украинцам нужен мир, нужно остановить эту безумную войну. Украинцы воюют и весь мир увидел, что в эти дни мы защищаем не только свою свободу и независимость, но и свободу и ценности демократического мира.

Однако единственный способ победить российскую агрессию – это объединить наши усилия. Необходимо ужесточить санкции против России по всем возможным направлениям. Важно ограничить ресурсные и информационные возможности России, чтобы они чувствовали себя изолированными и остановились", – цитирует Палкина Reuters .

Напомним, решением двух футбольных организаций российские клубы и сборная были отстранены от международных соревнований, но РФС все еще является полноправным членом ФИФА и УЕФА.