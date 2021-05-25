Палкин объяснил, почему Шахтер пригласил именно Де Дзерби
Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин не скупился на комплименты для новоиспеченного тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.
"Роберто – сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы.
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Он молодой и амбициозный, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают. Уверен, Де Дзерби сделает Шахтер еще сильнее, приведет клуб к новым успехам и великим достижениям", – написал Палкин в Facebook.
Роберто Де Дзерби подписал двухлетний контракт с донецким клубом, заменив на этом посту Луиша Каштру.
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