Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин не скупился на комплименты для новоиспеченного тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.

"Роберто – сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы.

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Он молодой и амбициозный, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают. Уверен, Де Дзерби сделает Шахтер еще сильнее, приведет клуб к новым успехам и великим достижениям", – написал Палкин в Facebook.

Роберто Де Дзерби подписал двухлетний контракт с донецким клубом, заменив на этом посту Луиша Каштру.

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