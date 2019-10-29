Палкин объяснил, чего не хватает Шахтеру для победы в Лиге чемпионов

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин оценил перспективы "горняков" в главном турнире Европы.

"Если провести аналогию с Аяксом, при том, что они не выиграли Лигу чемпионов, но как они играли и до какой стадии дошли, у меня мечта – повторить их путь. Я верю, что у нас это должно получиться. Вот в это направление верю больше всего.

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За Аякс болела вся Европа. Во-первых, они показывали шикарный футбол; во-вторых – все понимали, что это не топ-клуб, без миллиардов. Поддержка была шикарная и много лет еще будут помнить об этом Аяксе, даже при том, что они не выиграли. Но, с точки зрения бренда – это очень сильный всплеск для них.

Чего не хватает Шахтеру, чтобы выиграть ЛЧ? Прежде всего, у нас с амстердамцами разные чемпионаты. Аякс – исключение из правил. Мне хочется, чтобы мы стали этим исключением. Если следовать правилам, то это невозможно сделать. Уровень чемпионата, финансов, желание футболистов приходить к нам, очень много "но". Они не позволяют сделать то, что регулярно происходит в Лиге чемпионов.

Аякс – это другая история, и мы хотим ее повторить. Все для этого работают. Если говорить о нашей команде, то самое главное, что есть – синергия. Между президентом, менеджментом клуба, командой, главным тренером. Нам удалось достичь такой атмосферы, когда каждый понимает, что делает и никто не рвет в разные стороны. Это главное, что позволяет нам добиваться успеха", – рассказал Палкин в интервью каналу Футбол.

Напомним, в прошлом сезоне Лиги чемпионов Шахтер закончил свои выступления на стадии группового этапа.

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