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Палкин назвал задачу Шахтера в Лиге Европы

12:49 - Читати українською
Палкин назвал задачу Шахтера в Лиге Европы
Сергей Палкин / фото: Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал выход донецкой команды в 1/4 финала Лиги Европы.

"Полагаю, Шахтер должен выходить в полуфинал. По игре, которую демонстрировала команда в противостоянии с Вольфсбургом, мы этого, на мой взгляд, заслуживаем. Играли отлично. Демонстрировали атакующий, красивый футбол. Такое ощущение, что все было расписано, как по нотам. Дай Бог, чтобы такую целостность мы сохранили и в матче с Базелем.

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Мы уже достаточно давно играем с малым количеством болельщиков на стадионах и адаптировались. К тому же все команды в равных условиях. Прежде всего, следует быть очень сосредоточенными, действовать осторожно и стараться контролировать ход игры. Ведь когда добираешься стадии 1/4 финала, любая малейшая ошибка может привести к футбольной трагедии", – цитирует Палкина пресс-служба дончан.

Напомним, Шахтер в 1/4 финала Лиги Европы сыграет против Базеля. Матч состоится уже 11 августа в 22:00. Напомним, что остальные матчи турнира пройдут в формате финала восьми, который состоится в Германии.

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