"Кто из клубов УПЛ поразил меня больше всего? Я отдаю предпочтение Десне. Хороший, грамотный тренер, играет в хороший футбол, живет клубом, результат показывает хороший. Это происходит, поскольку у них хороший президент, обожает футбол, пытается вкладывать в футбол, постоянно на связи с командой, болеет за клуб. Все в совокупности оно дает результат.

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Что могу сказать о Заре и Скрипнике? Скрипник – для нашего чемпионата это топ-тренер. Мы должны быть счастливы, что такой тренер находится в чемпионате Украины, дает результат с Зарей. Да, в какой-то момент они просели, но сейчас они играют хорошо. Заря и Десна сразятся за 3-е место", – отметил Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.

Следует добавить, что Десна занимает третье место в текущем розыгрыше УПЛ, имея в активе 23 пункта. Заря с 20 очками расположилась на четвертой строчке.

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