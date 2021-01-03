Палкин назвал украинский клуб, который его больше всего поразил в 2020 году – интересный выбор
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями относительно выступлений некоторых украинских команд в прошлом году.
"Кто из клубов УПЛ поразил меня больше всего? Я отдаю предпочтение Десне. Хороший, грамотный тренер, играет в хороший футбол, живет клубом, результат показывает хороший. Это происходит, поскольку у них хороший президент, обожает футбол, пытается вкладывать в футбол, постоянно на связи с командой, болеет за клуб. Все в совокупности оно дает результат.
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Что могу сказать о Заре и Скрипнике? Скрипник – для нашего чемпионата это топ-тренер. Мы должны быть счастливы, что такой тренер находится в чемпионате Украины, дает результат с Зарей. Да, в какой-то момент они просели, но сейчас они играют хорошо. Заря и Десна сразятся за 3-е место", – отметил Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.
Следует добавить, что Десна занимает третье место в текущем розыгрыше УПЛ, имея в активе 23 пункта. Заря с 20 очками расположилась на четвертой строчке.
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