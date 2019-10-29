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Палкин назвал самый успешный и самый сложный трансферы Шахтера

16:06 413 Читати українською
Палкин назвал самый успешный и самый сложный трансферы Шахтера
Сергей Палкин / Фото ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился некоторыми нюансами в трансферной работе донецкого клуба.

"Если говорить о финансовой стороне, то лучший, наверное, Тейшейра. Это если говорить именно о деньгах. За сколько купили и за сколько продали.

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Большие трансферы – это очень сложно. Не спать – это еще полбеды. Вопрос в том, что, когда речь идет о таких цифрах, каждая запятая в контракте может стоить очень много. Из структурированных сделок самым сложным был переход Фреда. Манчестер Юнайтед имеет в штате бывших банкиров, аудиторов, там работают системные менеджеры. Они структурировали бизнес очень серьезно. С точки зрения переговорного процесса это была самая сложная операция вообще. И по времени, и по сложности переговоров, и за самим контрактом", – рассказал Палкин в интервью каналу Футбол.

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Напомним, Фред перешел из Шахтера в МЮ летом 2018 года за 59,4 млн евро. За Тейшейру "горняки" в 2016 году получили 50 млн евро от китайского Цзянсу Сунин.

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Теги
Трансферы Сергей Палкин Трансферы Шахтера Алекс Тейшейра Алекс Тейшейра Фред Фред
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