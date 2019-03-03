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Палкин назвал процент, который Гремио получит от перепродажи Тете

23:22 24 Читати українською
Палкин назвал процент, который Гремио получит от перепродажи Тете
Тете (справа) / ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, сколько процентов получит Гремио от перепродажи вингера Тете.

"Гремио хотел получить процент от перепродажи. Они чувствовали, что Тете – талантливый, перспективный футболист. В контракте есть пункт о том, что Гремио получит 15% от перепродажи футболиста", – сказал Палкин программе Великий Футбол.

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Напомним, Шахтер подписал бразильского вингера Тете за 15 млн евро, а клаусула игрока составляет 150 млн евро.

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