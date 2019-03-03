Палкин назвал процент, который Гремио получит от перепродажи Тете

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, сколько процентов получит Гремио от перепродажи вингера Тете.

"Гремио хотел получить процент от перепродажи. Они чувствовали, что Тете – талантливый, перспективный футболист. В контракте есть пункт о том, что Гремио получит 15% от перепродажи футболиста", – сказал Палкин программе Великий Футбол.

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Напомним, Шахтер подписал бразильского вингера Тете за 15 млн евро, а клаусула игрока составляет 150 млн евро.