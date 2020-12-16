"Тете? Мы также угадали с Соломоном, Маркосом Антонио, Майконом, Додо. Иногда нужны определенные обстоятельства, чтобы футболист раскрылся. Их очень-очень много. Иногда изменения могут влиять на уровень футболиста в конкретно взятое время.

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Но если растянуть все это в процессе, я уверен, что все они достигнут результата. Время перекроет все шероховатости, которые встречаются. У нас есть огромное желание им помочь, это же наши инвестиции. Тренерский штаб делает все, чтобы это получалось. Нам повезло, что Каштру умеет работать с молодыми футболистами.

У нас же стратегия проста – мы берем молодых ребят и доводим их до топ-уровня. Додо мы отдали в его клуб в Португалии. Он побыл в Каштру сезон, он его знал. Он играл себе, а сегодня к нему и Бавария выходила, и другие клубы интересуются. Думаю, он один из первых, кто пойдет за большие деньги", – отметил Палкин в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Додо присоединился к Шахтеру зимой 2018 и переходил в Виторию Гимараеш на правах аренды на сезон 2018/19. В текущем сезоне защитник провел 17 матчей в составе "горняков", отметившись голами и 2 ассистами.

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