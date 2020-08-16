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Палкин назвал неожиданный компонент, в котором Шахтер лучше Интера

16 августа 23:50 - Читати українською
Палкин назвал неожиданный компонент, в котором Шахтер лучше Интера
Сергей Палкин / Фото из открытых источников

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сделал откровенное заявление перед полуфиналом Лиги Европы против подопечных Конте.

 

"Команда в хорошем настроении. Говорил с некоторыми футболистами: они хотят, чтобы матч начался как можно быстрее. Если бы сейчас им сказали играть, они бы вышли и уже играли. Настроение прекрасное, атмосфера великолепная. Ждем матч.

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Мы спокойны. Все команды, которые дошли до полуфинала, сильны. Завтра нас ждет сложный матч. Но я уверяю вас: он будет сложный как для нас, так и для Интера. При всем этом, я считаю, мы показываем более красивый и атакующий футбол, чем Интер. В этом, как мне кажется, наш плюс", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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Сергей Палкин Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Лига Европы
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