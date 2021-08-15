"Мы верили в то, что Траоре будет реализовывать все свои моменты и давать результат. Конечно, довольны всеми приобретениями, так как главный ответ заключается в том, играют они или нет.

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Сегодня они – игроки основы, и это ответ на все вопросы. Если говорить конкретно о Траоре, то парень забивает почти в каждой игре. Это очень важно для нас и для него. Думаю, дальше количество реализованных моментов будет больше", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

К слову, Лассина Траоре перебрался в Украину из Аякса за 10 млн евро. 20-летний нападающий в 6 матчах уже успел записать в свой актив 4 забитых мяча.

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