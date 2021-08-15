"Считаю, на 60-70% игра команды изменилась. Сегодня четко видно идею главного тренера. Футболисты стараются следовать за ней. Возможно, в некоторых моментах не получается, однако это достаточно долгий путь.

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Научиться играть в футбол, который проповедует наш тренер, довольно сложно. Его нужно доводить до автоматизма, и каждый футболист должен уметь это делать, независимо от того, играет он в основе или находится на скамейке запасных. Когда мы этого достигнем, думаю, все поединки будут гораздо легче", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

К слову, ближайшую встречу "горняки" проведет 17 августа против Монако –это будет первый поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов, ответный матч запланирован на 25 августа.

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