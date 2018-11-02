Палкин: Лучше бы Шахтер потерял 3 очка, но сохранил Тайсона

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал нехватку полузащитника "горняков" Тайсона в последних матчах команды.

Напомним, игрок Зари Игорь Харатин грубо сыграл против капитана дончан в 11 туре УПЛ, и тот был вынужден покинуть поле с помощью медиков.

"История Харатин-Тайсон? Честно говоря, в том матче нам лучше было бы потерять три очка, но сохранить Тайсона. Это ключевой футболист, в еврокубках нам сложно без него.

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А если конкретно по ситуации. Вы видели, что Харатин постоянно преследовал Тайсона, и в итоге завершил свое дело успешно. Ну, это некрасиво, поэтому наши дисциплинарные органы должны были обратить на это внимание. Если посмотреть всю игру Харатина в том матче, он несколько раз пытался играть точно не в мяч", – цитирует Палкина издание FootballHub.

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится 3 октября, начало в 17:00.

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