"Я в последний раз говорю о Луческу. Больше не буду. Недавно смотрел интервью Суркиса, где его спрашивали о Шахтере и Луческу. Еще до прихода Луческу в Динамо я встречался с Игорем Суркисом. По другому вопросу, но мы обсуждали и эту тему.

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Я сказал, что Мирча усилит Динамо, это сильный тренер. И мы это видим. К решению Динамо Киев я отношусь нормально, положительно. Они взяли тренера, который дает результат. Нам нужна конкуренция в чемпионате, это залог успеха.

Я больше говорил о решении, которое принял лично Луческу. Он ценит не отношения людей, а ценит свое эго. Наверное, это первый и последний тренер, который проработал 12 лет в одной команде, а потом ушел к главному конкуренту. И больше я комментировать не хочу. Я расставил те акценты, которые хотел", – заявил Палкин в интервью клубному каналу Шахтера.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года, чем всколыхнул украинскую футбольную общественность. До этого Мирча 12 лет возглавлял Шахтер.

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