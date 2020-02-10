Палкин: Любой футболист может уйти из Шахтера – вопрос лишь в предложении

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал о кадровой ситуации в клубе и возможном переход Николая Матвиенко в Арсенал.

"Для нас очень приятно, что у многих молодых есть шанс попробовать себя с первой командой. Многие из них его оправдывают, например Бондаренко. Тренерский штаб первой команды уже был знаком с ним. На этих сборах он больше открылся, обратил на себя внимание и штаб решил оставить его с первой командой. Надеюсь, ему будут давать возможность играть.

Смалийчук: Ответ Палкина по трансферу Матвиенко – это ответ менеджера прошлого века

Это трансферное окно у нас проходит в тишине, никаких усилений не будет. На данный момент по всем позициям у нас все нормально и мы не видим необходимости в каких-либо усилениях. У нас любой футболист может уйти из клуба. Вопрос лишь в том, насколько хорошее предложение мы получим. То есть насколько предложение удовлетворит клуб и футболиста.

Относительно ситуации с Матвиенко – мы ключевых футболистов в аренды не отдаем. Если было бы серьезное предложение, мы бы сели за стол переговоров и договаривались бы. Но пока его нет, говорить не о чем. Я с ним не говорил по этому поводу. Думаю, если Арсенал проявляет интерес, это такой солидный клуб, поэтому скорее всего, он хотел бы перейти туда", – рассказал Палкин в комментарии Футбол NEWS.

Матвієнко в Арсеналі: чому трансфер, який не відбувся, – це мінус для усіх сторін