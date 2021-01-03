"Почему начали сотрудничество с Puma? У нас закончился контракт, мы решили прекратить сотрудничество с Nike. Puma предложила гораздо лучшие условия, чем были с Nike. Поэтому приняли решение подписать с ними контракт.

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Планируется ли создание черного комплекта формы цвета угля, как это было 20 лет назад? В чем один из плюсов подписания контракта с Puma – они будут менять нашу форму каждый сезон. Ранее мы делали это каждые два сезона, а теперь – каждый сезон.

И на каждый год у нас будет три варианта формы. В сезоне 2021/22 у нас есть идея сделать форму в таком формате, как вы спросили. Есть идея, теперь нужно ее реализовать", – сказал Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.

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