"Почему мы приняли решение уволить ван Леувена? Потому что болельщики видели, куда мы идем или не идем, какой футбол мы показываем или не показываем. Качество футбола отвечало на все вопросы, и результаты тоже. Мы совершили ошибку, мы ее признали. Признали вместе.

Палкин объяснил назначение Пушича наставником Шахтера

Я не утверждаю, что это вина только тренерского штаба Патрика. Нет, мы все совершили ошибку. Но очень быстро исправили ее и идем дальше. Мы должны перевернуть эту страницу и понять, что превыше всего – клуб. Ни имена, ни должности, а клуб и его результаты. Поэтому приняли это решение. Может, оно не такое человечное, может, слишком быстрое, может, мы должны были дать больше времени, но мы сели, проанализировали и решили, что времени нет. И если быть откровенным, то мы приняли правильное решение.

Нам импонирует Фейеноорд. Потому что тот футбол, в который они играли и играют, – это наш футбол, это наша ДНК, это наша философия. Мы начали анализировать работу нидерландского клуба: кто за этим всем стоит, как это все происходит. И когда мы сделали эту "домашнюю работу", то поняли, что есть тренер, который очень-очень много делает для успехов Фейеноорда, для того, чтобы они играли в тот футбол, который демонстрируют.

И я считаю, что 50% той работы, что мы сегодня видим у Фейеноорда, – это работа Марино Пушича. Мы проанализировали его работу до Фейеноорда, когда он был в АЗ, Твенте, и поняли, что он сделал хороший вклад именно в развитие футбола в Нидерландах. Его несколько раз признавали лучшим тренером месяца, тренером года, то есть он сделал очень и очень много для футбола в Нидерландах. Мы встретились с Марино и решили, что это наш коуч. И то, что мы от него услышали, соответствует нашей философии, нашей ДНК, нашей системе, которую мы строим. Поэтому после нескольких встреч мы приняли решение и пригласили его на должность главного тренера.

Первая встреча прошла очень хорошо, потому что я видел глаза футболистов, я видел, как они реагируют, как каждое слово Марино они очень внимательно слушали. Со своей стороны скажу, что для меня это тоже очень яркий опыт, ведь каждое слово, которое он проговаривал, доходило до глубины души и сердца футболистов.

А ожидаем от Марино только побед. Прежде всего, побед с нашим футболом – атакующим футболом, с нашей философией. Ты можешь проиграть, все могут проиграть, но есть разница в том, как ты проигрываешь. Поэтому, если мы будем придерживаться нашей философии и нашего футбола, то я считаю, что победы придут, и очень быстро", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, накануне новоиспеченный наставник Шахтера потерпел первое поражение во главе дончан, уступив в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде Барселоне (1:2).

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