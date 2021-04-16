"Главный след, который Тайсон оставил в Шахтере – трофеи. По большому счету, ради них и он играет, и мы. Тайсон выиграл 15 трофеев, забил 55 голов, провел 299 матчей. Это дорогого стоит!

Тайсон извинился за свою ошибку, которая привела к уходу из Шахтера – прощальное интервью экс-лидера "горняков"

Прощаться всегда сложно, тем более, когда человек отыграл в клубе 8 лет. С ним связана часть истории, победы Шахтера. И когда расстаешься, это всегда печаль, потому что часть истории отходит назад. Я хочу пожелать Тайсону только успехов. Он заключил двухлетний контракт с Интером, хочет еще поиграть у себя на родине. Я хотел бы пожелать всего самого хорошего, чтобы у него все получалось на бразильской земле, в бразильском футболе. Потому что в украинском футболе он доказал, показал и сделал все что мог. Всех ему благ и всего самого хорошего.

Я не хотел бы слишком концентрироваться на той ситуации, которая возникла в последние дни. В жизни всякое бывает. Тем более, все мы знаем, какой Тайсон – достаточно вспыльчивый человек, но он быстро отходит. Все неурядицы забываются. Я надеюсь, что команда его простит, тренерский штаб. Нужно уметь прощать, нужно уметь идти друг другу навстречу. Я считаю, что мы расходимся красиво.

Каждый из этой ситуации почерпнет максимум. Восьмилетнюю историю вы не перечеркнете: то, что он сделал для нас, для украинского футбола вообще, ведь он не только у нас играл… Это очень много. И какого уровня футбол он показывал: становился лучшим футболистом страны не раз. Он заслужил, и этого у него никто не отнимет. Ту ситуацию, что возникла, мы забудем через несколько недель, а восьмилетняя история останется в наших сердцах навсегда", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, сегодня Шахтер объявил о досрочном разрыве контракта с Тайсоном, а бразильский Интернасьонал поспешил официально объявить о возвращении своего воспитанника.

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