"Прежде всего этот трансфер был прерогативой главного тренера. Марлон важен для построения той игры, той системы, которую проповедует Де Дзерби. Это ключевой игрок для атакующего футбола, ведь, как говорит Роберто, у него все начинается с обороны.

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Со своей стороны мы также анализировали игрока и видели, что он обладает очень сильными качествами. Технически это один из самых сильных центральных защитников в Европе. Думаю, в той игре, которую проповедует Де Дзерби, он очень поможет и ему, и всем нам.

Важно, что нам удалось завершить комплектацию до вылета команды на зарубежный сбор в Австрию. Это плюс, ведь, по большому счету, еще ни один европейский клуб даже не начинал трансферную кампанию, поскольку трансферное окно открывается только в июле и продлится до конца августа. У европейских клубов все это еще впереди, а мы уже осуществили трансферы, и это плюс. У тренера есть вся обойма футболистов, которая ему нужна, что позволяет нормально проводить тренировочный процесс. Подписание новых игроков Шахтер на данном этапе не планирует", – сказал Палкин в комментарии Shakhtar TV.

Напомним, Марлон стал третьим летним новичком "оранжево-черных" – ранее дончане объявили о подписании полузащитника Педринью и форварда Лассина Траоре.

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