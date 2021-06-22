Палкин – о подписании Марлона: Ни один европейский клуб еще даже не начинал трансферную кампанию
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о приглашении третьего новичка "горняков" – бразильца Марлона.
"Прежде всего этот трансфер был прерогативой главного тренера. Марлон важен для построения той игры, той системы, которую проповедует Де Дзерби. Это ключевой игрок для атакующего футбола, ведь, как говорит Роберто, у него все начинается с обороны.
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Со своей стороны мы также анализировали игрока и видели, что он обладает очень сильными качествами. Технически это один из самых сильных центральных защитников в Европе. Думаю, в той игре, которую проповедует Де Дзерби, он очень поможет и ему, и всем нам.
Важно, что нам удалось завершить комплектацию до вылета команды на зарубежный сбор в Австрию. Это плюс, ведь, по большому счету, еще ни один европейский клуб даже не начинал трансферную кампанию, поскольку трансферное окно открывается только в июле и продлится до конца августа. У европейских клубов все это еще впереди, а мы уже осуществили трансферы, и это плюс. У тренера есть вся обойма футболистов, которая ему нужна, что позволяет нормально проводить тренировочный процесс. Подписание новых игроков Шахтер на данном этапе не планирует", – сказал Палкин в комментарии Shakhtar TV.
Напомним, Марлон стал третьим летним новичком "оранжево-черных" – ранее дончане объявили о подписании полузащитника Педринью и форварда Лассина Траоре.
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