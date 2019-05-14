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Палкин – о 10 млн премиальных для игроков Ингульца: Это добавляет изюминку в наше противостояние

14 мая 23:48 365 Читати українською
Палкин – о 10 млн премиальных для игроков Ингульца: Это добавляет изюминку в наше противостояние
Сергей Палкин / фото из соцсетей

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился ожиданиями накануне финала Кубка Украины против Ингульца.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"Честно говоря, нет никаких мыслей, что будет легко, или мы их шапками закидаем. Финал есть финал. Если ребята с Ингульца дошли до финала, значит, они достойны того.

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Недооценка – это неуважение. Наши ребята – профессионалы, и они должны отдаваться независимо от того, с кем они играют. Ингулец дошел до финала – значит, заслужил и был сильнее тех, кого встретил на пути.

Президент Ингульца пообещал команде 10 миллионов гривен за победу в Кубке... С точки зрения шоу – это интересно болельщикам. Сухие цифры и факты всем надоели, а это разряжает ситуацию, добавляет изюминку в наше противостояние. Это интересно", – сказал Палкин в эфире телеканала "Футбол 1".

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