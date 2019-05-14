Палкин – о 10 млн премиальных для игроков Ингульца: Это добавляет изюминку в наше противостояние

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился ожиданиями накануне финала Кубка Украины против Ингульца.

"Честно говоря, нет никаких мыслей, что будет легко, или мы их шапками закидаем. Финал есть финал. Если ребята с Ингульца дошли до финала, значит, они достойны того.

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Недооценка – это неуважение. Наши ребята – профессионалы, и они должны отдаваться независимо от того, с кем они играют. Ингулец дошел до финала – значит, заслужил и был сильнее тех, кого встретил на пути.

Президент Ингульца пообещал команде 10 миллионов гривен за победу в Кубке... С точки зрения шоу – это интересно болельщикам. Сухие цифры и факты всем надоели, а это разряжает ситуацию, добавляет изюминку в наше противостояние. Это интересно", – сказал Палкин в эфире телеканала "Футбол 1".

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