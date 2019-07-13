Палермо понизили до Серии D

Дела у Палермо были не слишком хороши, но стали еще хуже.

Палермо, который финишировал на третьей строчке строчке Серии В, следующий сезон начнет на два дивизионы ниже – в серии D, сообщает Football Italia со ссылкой на решение Федерального совета Федерации футбола Италии.

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Из-за обвинений в финансовых махинациях экс-владельца Маурицио Дзампарини при продаже клуба сначала Палермо лишили 20-ти очков, а потом решили что мера наказания недостаточно жесткая.

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