Палермо объявлен банкротом – возрожденный клуб уже играет в любителях

Итальянский Палермо официально объявил о расформировании клуба из-за больших долгов и создание новой команды.

Палермо признан банкротом и прекратил свое существование из-за больших долгов клуба, сообщает Corriere dello Sport.

Палермо понизили до Серии D

Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца клуба Маурицио, предложил выплатить 10 млн евро, однако суд отклонил это предложение, поскольку долги Палермо значительно больше.

Отмечается, что Палермо уже создал новое юридическое лицо (SSD Palermo), которое выступает в любительском чемпионате. Добавим, что US Citta di Palermo (предыдущее юридическое лицо Палермо) существовало с 1987 года.

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