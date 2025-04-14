Паламарчук отразил 6-й пенальти подряд и установил абсолютный рекорд УПЛ (ВИДЕО)
Алексей Паламарчук золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола.
Голкипер Ингульца Алексей Паламарчук в матче 24-го тура чемпионата Украины с Карпатами спас свою команду от очередного гола, отбив пенальти в исполнении Бруниньо.
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Для 33-летнего вратаря этот одиннадцатиметровый стал шестым подряд отраженным в рамках УПЛ. Таким образом Алексей установил абсолютный рекорд украинского первенства. Интересно, что эта невероятная серия началась 4 октября в матче против Карпат.
Отбитые пенальти Алексеем Паламарчуком:
1. 4 октября 2024 года – в матче с Карпатами
2. 20 октября 2024 года – ЛНЗ
3. 26 октября 2024 года – Александрия
4. 23 ноября 2024 года – Шахтер
5. 26 ноября 2024 года – Ворскла
6. 14 апреля 2025 года – Карпаты
Напомним, предыдущий рекордсмен Дмитрий Ризнык оставлял свои ворота в неприкосновенности после пяти пенальти, но в отличие от Паламарчука, Ризнык отразил 4 одиннадцатиметровых подряд, еще один удар прошел мимо ворот.
В текущем сезоне Паламарчук провел за Ингулец 23 матча, в которых пропустил 35 голов (в 7 матчах отстоял "на ноль").