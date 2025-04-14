Алексей Паламарчук золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола.

Голкипер Ингульца Алексей Паламарчук в матче 24-го тура чемпионата Украины с Карпатами спас свою команду от очередного гола, отбив пенальти в исполнении Бруниньо.

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Для 33-летнего вратаря этот одиннадцатиметровый стал шестым подряд отраженным в рамках УПЛ. Таким образом Алексей установил абсолютный рекорд украинского первенства. Интересно, что эта невероятная серия началась 4 октября в матче против Карпат.

Отбитые пенальти Алексеем Паламарчуком:

1. 4 октября 2024 года – в матче с Карпатами

2. 20 октября 2024 года – ЛНЗ

3. 26 октября 2024 года – Александрия

4. 23 ноября 2024 года – Шахтер

5. 26 ноября 2024 года – Ворскла

6. 14 апреля 2025 года – Карпаты

Напомним, предыдущий рекордсмен Дмитрий Ризнык оставлял свои ворота в неприкосновенности после пяти пенальти, но в отличие от Паламарчука, Ризнык отразил 4 одиннадцатиметровых подряд, еще один удар прошел мимо ворот.

В текущем сезоне Паламарчук провел за Ингулец 23 матча, в которых пропустил 35 голов (в 7 матчах отстоял "на ноль").