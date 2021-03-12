Обидчики Динамо и Шахтера попали в команду недели Лиги Европы
УЕФА определил игроков, которые показали лучшую игру в первых поединках 1/8 финала Лиги Европы.
Союз европейских ассоциаций в своем официальном Twitter опубликовал символическую команду недели из лучших исполнителей.
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В топ-11 попали и два обидчика украинских команд. Защитник Вильярреала Рауль Альбиоль присоединился к уверенному тримфу над киевским Динамо (2:0), а хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини голом начал погром Шахтера (3:0).
Вся команда недели в Лиге Европы:
Голкипер: Руй Силва
Защитники: Николас Тальяфико, Рауль Альбиоль, Габриэл, Серж Орье
Полузащитники: Мартин Эдегор, Лоренцо Пеллегрини, Райан Гравенберх
Нападающие: Душан Тадич, Харри Кейн, Роберто Сольдадо
К слову, все ответные матчи 1/8 финала состоятся менее чем через неделю – 18 марта.
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