Альмада переходит в Атлетико, информирует официальный сайт "кольчонерос". Аргентинец уже согласовал с мадридским клубом условия личного контракта.

Новичок АПЛ усилился экс-защитником Атлетико

Согласно Фабрицио Романо, Атлетико приобретет игрока, забивавшего в ворота сборной Украины на Олимпиаде, за 40 млн евро. Альмада станет заменой Анхелю Корреа. Он подпишет контракт после прохождения медосмотра.

Последний сезон Альмада провел в аренде в составе Лиона. Что интересно, согласно Marca, еще неделю назад "красно-белые" считали подписание Тьяго нецелесообразным.

"Тренер поседел из-за меня": Дёкереш – о 109 голах, шок после ухода Аморима, слабое место и будущий трансфер