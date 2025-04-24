Малик Тиллман опоздал на собрание команды и тем самым лишился места в основном составе на матч с Твенте, который будет сыгран сегодня, 24 апреля. Вместо американца в полузащите сыграет Исмаэль Сайбари.

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Напомним, что Тиллман оформил дубль в ворота Шахтёра в матче Лиги чемпионов, и тем самым принёс ПСВ победу со счётом 3:2. Матч Твенте – ПСВ является центральным в 30-м туре Эредивизи: эйндховенцы занимают второе место в турнирной таблице, а команда из Энсхеде – пятое.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В этом сезоне Малик забил за ПСВ 12 голов во всех турнирах.

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