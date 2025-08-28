Квалификация раунда плей-офф Лиги Европы, Ответные матчи

Самсунспор – Панатинаикос – 0:0 (первый матч – 1:2)

ПАОК – Риека – 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Мейте, 12, Константелиас, 25, Чалов, 56, Якумакис, 77, Пелкас, 89

На 71-й минуте удален Майсторович (Риека, вторая желтая)

Генк – Лех – 1:2 (первый матч – 5:1)

Голы: Ито, 31 – Лисман, 43, Бенгтссон, 56

Утрехт – Зриньски – 0:0 (первый матч – 2:0)

Янг Бойз – Слован – 3:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Гигович, 29, 52, Бедия, 37 – Мак, 43, Стрелец, 87

Лудогорец – Шкендия - 4:1 (в дополнительное время; первый матч – 1:2)

Голы: Куртулуш, 9, Чочев, 24, Текпетей, 98, 120+2 – Тамба, 64

ФКСБ – Абердин – 3:0 (первый матч – 2:2)

Голы: Олару, 45+1 (с пенальти), 59, Шут, 52,

На 45-й минуте удален Дженсен (Абердин, вторая желтая)

Брага – Линкольн Ред Импс – 5:1 (первый матч – 4:0)

Голы: Карвалью, 12, Гонсало, 41, 45+1, Видигаш, 77, Виктор, 82 – Гомес, 89

Самсунспору нужно было отыгрываться дома после гостевого поражения со счетом 1:2, но в первом тайме все голевые моменты создавались только у ворот турок: Кирьякопулос и Иоаннидис (он проводил свой последний матч за "зеленых" перед переходом в Спортинг за 22 млн евро) своими возможностями воспользоваться не сумели.

Митьюлланд победил КуПС и вышел в основной этап Лиги Европы, Мальме отправил Сигму в Лигу конференций

После перерыва Тете в быстрой атаке поскупился и нанес удар, хотя Пелистри находился в более выгодной позиции. Тем не менее, несмотря на то, что команде Руя Витории так и не удалось забить, она вышла в основной этап Лиги Европы.

ПАОК сумел оформить убедительный камбэк в матче с Риекой после поражения в Хорватии со счетом 0:1. Третий гол в этой встрече забил россиянин Чалов – он отправил мяч в пустые ворота с нескольких метров. Ключевым же в этой встрече стал второй гол Константелиаса – он забил его, прорвавшись сквозь оборону.

Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе Слована на матч с Янг Бойз, однако его команда не смогла отыграться после минимального домашнего поражения. Николай Кухаревич появился на поле на 74-й минуте.

ФКСБ (не путать со Стяуа!) разбил Абердин и вышел в основной этап Лиги Европы. Во время встречи, когда после удаления в составе соперника уже все было понятно, владелец клуба Джиджи Бекали устроил настоящее шоу в VIP-ложе стадиона. Он танцевал, приветствовал болельщиков и раздавал автографы всем желающим. Также он разбрасывал футболки и шарфы, которые болельщики передавали ему с трибун.

Это был первый визит Бекали на матч с участием своей команды с 17 мая, когда по итогам игры с Университатей ФКСБ завоевала чемпионский титул.