Палач Шахтера вышел в основной этап Лиги Европы, двое украинцев вылетели, Бекали устроил дикие танцы
В четверг, 28 августа, состоялись ответные матчи квалификации раунда плей-офф Лиги Европы. Читайте подробности на "Футбол 24".
Квалификация раунда плей-офф Лиги Европы, Ответные матчи
Самсунспор – Панатинаикос – 0:0 (первый матч – 1:2)
ПАОК – Риека – 5:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Мейте, 12, Константелиас, 25, Чалов, 56, Якумакис, 77, Пелкас, 89
На 71-й минуте удален Майсторович (Риека, вторая желтая)
Генк – Лех – 1:2 (первый матч – 5:1)
Голы: Ито, 31 – Лисман, 43, Бенгтссон, 56
Утрехт – Зриньски – 0:0 (первый матч – 2:0)
Янг Бойз – Слован – 3:2 (первый матч – 1:0)
Голы: Гигович, 29, 52, Бедия, 37 – Мак, 43, Стрелец, 87
Лудогорец – Шкендия - 4:1 (в дополнительное время; первый матч – 1:2)
Голы: Куртулуш, 9, Чочев, 24, Текпетей, 98, 120+2 – Тамба, 64
ФКСБ – Абердин – 3:0 (первый матч – 2:2)
Голы: Олару, 45+1 (с пенальти), 59, Шут, 52,
На 45-й минуте удален Дженсен (Абердин, вторая желтая)
Брага – Линкольн Ред Импс – 5:1 (первый матч – 4:0)
Голы: Карвалью, 12, Гонсало, 41, 45+1, Видигаш, 77, Виктор, 82 – Гомес, 89
Самсунспору нужно было отыгрываться дома после гостевого поражения со счетом 1:2, но в первом тайме все голевые моменты создавались только у ворот турок: Кирьякопулос и Иоаннидис (он проводил свой последний матч за "зеленых" перед переходом в Спортинг за 22 млн евро) своими возможностями воспользоваться не сумели.
Митьюлланд победил КуПС и вышел в основной этап Лиги Европы, Мальме отправил Сигму в Лигу конференций
После перерыва Тете в быстрой атаке поскупился и нанес удар, хотя Пелистри находился в более выгодной позиции. Тем не менее, несмотря на то, что команде Руя Витории так и не удалось забить, она вышла в основной этап Лиги Европы.
ПАОК сумел оформить убедительный камбэк в матче с Риекой после поражения в Хорватии со счетом 0:1. Третий гол в этой встрече забил россиянин Чалов – он отправил мяч в пустые ворота с нескольких метров. Ключевым же в этой встрече стал второй гол Константелиаса – он забил его, прорвавшись сквозь оборону.
Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе Слована на матч с Янг Бойз, однако его команда не смогла отыграться после минимального домашнего поражения. Николай Кухаревич появился на поле на 74-й минуте.
ФКСБ (не путать со Стяуа!) разбил Абердин и вышел в основной этап Лиги Европы. Во время встречи, когда после удаления в составе соперника уже все было понятно, владелец клуба Джиджи Бекали устроил настоящее шоу в VIP-ложе стадиона. Он танцевал, приветствовал болельщиков и раздавал автографы всем желающим. Также он разбрасывал футболки и шарфы, которые болельщики передавали ему с трибун.
Это был первый визит Бекали на матч с участием своей команды с 17 мая, когда по итогам игры с Университатей ФКСБ завоевала чемпионский титул.