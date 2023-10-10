Нападающий Арсенала Букайо Сака не сможет принять участие в матчах сборной Англии против Австралии и Италии из-за травмы.

Сака отсутствовал на поле во время победного матча Арсенала над Манчестер Сити (1:0) в чемпионате Англии в минувшее воскресенье из-за травмы подколенного сухожилия. В понедельник, 9 октября, FA подтвердила, что Сака не попал в заявку сборной Англии на два ближайших матча с Австралией (13 октября) и Италией (17 октября).

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При этом главный тренер "трёх львов" Гарет Саутгейт решил не производить замену в заявке, которая теперь будет насчитывать 25 игроков вместо 26.

Отсутствие Саки в матче с Ман Сити положило конец серии из 87 матчей подряд в Премьер-лиге, в которых Арсенал обязательно прибегал к услугам Букайо.

Напомним, что в матче 2-го тура отбора к Евро-2024 в составе сборной Англии Сака оформил гол+пас в матче с Украиной (2:0).

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