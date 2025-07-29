Вильярреал на своем официальном сайте объявил о подписании Тейджона Бьюкенена. Он стал третьим приобретением клуба этим летом и подписал пятилетнее соглашение.

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Как информирует Marca, Вильярреал заплатил за игрока Интера 8,5 млн евро. Также "нерадзурри" сохранят 20% права с будущей перепродажи вингера.

Тейджон Бьюкенен присоединился к Вильярреалу в зимнее трансферное окно прошлого сезона. Он проявил себя хорошо, несмотря на то, что играл не так много – всего лишь 13 матчей. Тем не менее, Бьюкенен помог команде пробиться в Лигу чемпионов.

У Вильяреала было право выкупа игрока за 13 млн евро, но клуб им не воспользовался. Тем не менее, "желтая субмарина" все равно выкупила его у Интера.

Напомним, что в недавнем контрольном матче между сборными Украины и Канады (2:4) Бьюкенен забил один из голов.

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