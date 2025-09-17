Олимпиакос и Пафос встретились в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Олимпиакос и Пафос открывали игровой день среды. Киприоты запомнились в нынешней квалификации тем, что легко выбили киевское Динамо (которое в итоге вообще опустилось в Лигу конференций). Олимпиакос же попал в основной этап напрямую.

Первый тайм не порадовал опасными моментами – лишь один удар в створ из 6-ти общих (по 3 от каждой команды). Однако, на 26-й минуте нападающий Пафоса Бруну грубо сыграл против Лиролы в центре поля, въехав шипами в ногу соперника. Это была не единственная неприятная новость для киприотов – чуть позже Давид Луис и Димата были заменены на Пилеаса и Оршича соответственно. Легендарный бразилец получил повреждение, о чем сигнализировал тренеру. А вот голов до перерыва не было – команды ушли на отдых с нулями на табло.

Во втором тайме моментов стало больше, особенно у ворот Пафоса. Оно и не удивительно, ведь Олимпиакос играл в большинстве. Конкурент Яремчука Мехди Тареми, который вышел на замену на старте второго тайма, в подкате сзади скосил Жажа. После просмотра VAR арбитр изменил решение по иранцу – только желтая!

Олимпиакос пользовался своим численным преимуществом, но получалось не очень – из 18 ударов в сторону ворот только 3 пришлись в створ. Пафос сумел отбиться и удержать сухую ничью в своем дебюте в основном раунде Лиги чемпионов.

