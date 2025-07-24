В четверг, 24 июля, состоялся первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между Пакшем и Марибором (1:0). Читайте подробности на "Футбол 24".

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд (первый матч)

Пакш – Марибор – 1:0

Гол: Виндекер, 52

Впервые с августа 2012 года Марибор отправился на гостевой еврокубковый матч не самолетом, а автобусом – последний раз словенцы ездили таким образом в Загреб. Так клуб смог в полной мере протестировать последнее приобретение – новый автобус характерного фиолетового цвета, украшенный клубной символикой, который был представлен на прошлых выходных.

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Однако это не помогло Марибору в Венгрии против команды, которая выигрывала национальный Кубок два года подряд. Единственный гол в первом матче этого противостояния случился в начале второго тайма: Виндекер опередил вышедшего на замену, Репаста, и с нескольких метров головой пробил в левый нижний угол ворот.

Ответный матч состоится через неделю в Словении. Победитель сыграет с победителем пары Полесье – Санта-Колома.